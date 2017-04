Live-Stream der Eröffnung des 24. ITFS

Das Eröffnungsevent des 24. Internationalen Trickfilm-Festivals in Stuttgart geht am 2. Mai um 20 Uhr in den EM Innenstadtkinos Gloria los. Gezeigt werden bei der Eröffnungsfeier eine Auswahl an Filmen aus dem Internationalen Wettbewerb, zahlreiche prominente Gäste werden ebenfalls erwartet.



Entweder, Sie schauen es an dem Tag hier auf der DP-Webseite oder registrieren sich auf der ITFS-Webseite selber für eine Erinnerung.

Alle weiteren Informationen wie das komplette Programm finden Sie auf: www.itfs.de