Arnold 5.0 Feature Reel

Nach dem großen Arnold 5 Release stellt uns Solidangle nochmal die Neuerungen in diesem Reel vor. Den Renderer gibt es dabei ab jetzt in der neuen Version für alle angekündigten 3D-Tools. Eine Übersicht der unterstützten 3D-Software können Sie sich über die einzelnen Release Notes hier durchlesen. Zur Nutzung von Arnold in Houdini hat Solidangle auch kürzlich ein kurzes Einstiegs-Tutorial hochgeladen.

Kosten und Lizenz

Wer sich überlegt Arnold in seine Pipeline zu integrieren, kann dafür entweder eine vollständige Lizenz für 1095 € erwerben oder die Mietoption für 6,50 € pro Tag wählen. Zur Preisliste gelangen Sie hier.

Mehr Informationen auf www.solidangle.com