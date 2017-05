Welches Cover soll auf die nächste DP? Jetzt abstimmen!

Die Hochsommer/Fast-Herbst-Ausgabe ist im Endpsurt – und wir fragen, welches Cover Ihnen gefällt. Fünf Varianten stehen zur Auswahl für die Ausgabe DP 04 : 17 mit den Schwerpunkten „Simulation Erde & Luft“ und „Studiogründung und Selbstständigkeit“. Das Gewinner-Motiv* kommt auf den Titel! Die Stories im Heft sind davon natürlich nicht betroffen.

Abstimmen & MoviePack für 2 Personen gewinnen

Unter allen, die uns ihren Favoriten verraten, verlosen wir 3 x ein MoviePack für zwei Personen mit Kinogutscheinen inklusive Snack (in Deutschland und Österreich einlösbar). Zur Teilnahme einfach die Kontaktdaten ins Formular eintragen.

Cover-Option 1 – Guardians of the Galaxy Vol. 2

Wessen Herz beim Anblick von Baby Groot nicht schmilzt, der hat vermutlich einfach keines ;). Trixter erklären in der nächsten Ausgabe, wie mithilfe von Houdinis Rigid-Body-Destruction-System Weltraumquallen zerstört wurden und weitere Effekte des Marvel-Films entstanden.

Cover-Option 2 – Do Panjereh

Für das neueste Musikvideo „Do Panjereh“ der persischen Pop-Künstlerin Googoosh steuerte das Animationsstudio renderbaron aus Düsseldorf sämtliche Visual Effetcs bei. Modeling und Shading sind dabei vollständig prozedural – von kleinen Steinchen im Close-up-Bereich über Klippen und Canyons bis hin zu ganzen Planeten. Das Resultat seht ihr hier auf Vimeo, das Making-Of lesen Sie in der kommenden DP.

Cover-Option 3 – The Shark in the Park

Das Polynoid-Team, keine Unbekannten im Makro-CGI-Bereich, zeigt mit „Shark in the Park“ was vor unseren Fenstern an Monstern kriecht. Das Privatprojekt von Polynoid ist in Kooperation mit der Produktionsfirma Woodblock entstanden. Hier der Teaser auf Vimeo.

Cover-Option 4 – S~U~R

Das Eberfeld Kreation Team lässt inhouse Panther platzen, fusselt wie wild und zeigt uns präzise im Houdini-Workshop, wie Sie das anstellen. Schauen Sie sich S~U~R in voller Länge auf Vimeo an und freuen Sie sich auf den Artikel in der kommenden DP.

Cover-Option 5 – Toca Me

Der Trailer der Kunst-Conference „Toca Me“ – erstellt von Robert Hranitzky in After Effects und Cinema 4D. Hier sehen Sie das Resultat: Toca Me 2017 Trailer.

