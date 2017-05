Die Tab-Search-Funktion von Canvas wurde verbessert, sodass sich Nodes nun während dem Visual Programming leichter finden und inspizieren lassen. Das Suchfeld im Widget supportet jetzt Leerzeichen und es gibt ein neues Tag-System, welches die Suche nach Node-Typen oder deren Verbindungsports ermöglicht. Die Ergebnisse werden mit einem „Heat Bar“ angezeigt, welcher ihre Verbindung zu der Anfrage anzeigt. Auch das Widget selber, welches die Suchergebnisse anzeigt, lässt sich mithilfe Standard-Shortcuts navigieren. Alle weiteren Optimierungen, Canvas betreffend, lesen Sie in der Release-Note.

Neue API: Kludge

Das neue Kludge-System erleichtert es, C++ Libraries in Extensions zu bringen, die mit KL geschrieben wurden. So können TDs Third-Party-Libraries schneller in Tools integrieren. Hinzugekommen ist auch die Fabric Template Library, die sich für den Aufbau von Integration nutzen lässt, welche einen leistungsstarken JSON Decoder und Encoder haben, basierend auf dem, der im Fabric Core genutzt wird. Die komplette Feature-Übersicht gibt’s hier.

USD-Integration?

Die Integration des Universal Scene Description Formats hat es noch nicht in dieses Release geschafft. Die Fortschritte der Arbeit des Teams diesbezüglich sehen Sie hier:

Verfügbarkeit & Preis

Fabric Engine 2.5 ist für Windows, Linux und Mac OS X erhältlich. Die Core-Software enthält kostenlose Integration Plug-ins für Maya, 3ds Max, Softimage und Modo. Ein Unreal Engine 4 Plug-in befindet sich in der Beta-Version. Hier erfahren Sie, wie Sie den Zugang dazu erhalten. Fabric Software bietet eine kostenlose Version für Einzelpersonen an. Darüber hinaus stehen noch Team- und Studio-Lizenzen zur Verfügung. Die Kosten beginnen bei 1.200 Rent-Gebühr pro Jahr. Für eine genau Preisstruktur kann man Fabric auf dieser Übersichtsseite kontaktieren.