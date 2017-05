animago AWARD Deadline verlängert!

In diesem Jahr sind wir mit dem animago AWARD & CONFERENCE etwas früher dran: Am 7. September ist der erste Konferenztag, an dem am Abend die feierliche Preisverleihung der animago-Trophäen stattfindet. Der zweite Konferenztag ist am 8. September, an beiden Event-Tagen kann auch kostenfrei die flankierende Fachausstellung besucht werden.

Wie im letzten Jahr ist der Veranstaltungsort das zentral in München gelegene Kultur- und Veranstaltungszentrum Gasteig. Am 10. Juli wird die in Kooperation mit der DETAIL zusammengestellte Fachjury die Beiträge in der Architekturvisualisierungs-Kategorie beurteilen und am 11. Juli sichtet die animago-Jury die eingereichten Beiträge in den weiteren zehn Kategorien.

Dabei sein – animago AWARD 2017

Neben einer Trophy und einer Reise nach München inklusive Hotelaufenthalt & animago-Ticket winkt dem Sieger ein Making-of in der DP-Ausgabe 06:17. Das beste Nachwuchsprojekt ist außerdem von der Digital Production mit 3.000 Euro dotiert. Reichen Sie Ihre Projekte aus den Bereichen 3D Animation-, Stills-, Visual Effects-, Visualization- und Design hier ein.