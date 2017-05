ActionVFX hat kürzlich 15 kostenlose Brandspuren Texturen veröffentlicht, die in ihrem kostenlosen Katalog zu finden sind. Die Texturen kommen dabei in .PNG Format mit Alpha Kanal. Die Stock-Materialien können Sie für kommerzielle Projekte verwenden, genauere Lizen-bestimmungen finden Sie dazu hier. Also nicht lange fackeln:

Eine Sammlung weiterer kostenlose Assets, Plug-ins, Scripts und Tools gibt es auf dieser Seite, die wir durchgehend updaten.