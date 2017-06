15 Stunden Feuerball VFX Training

Allan McKay ist VFX Supervisor mit über 20 Jahren Berufserfahrung, unter anderem bei Sudios wie Industrial Light and Magic, Blur Studio, Atomic Fiction, Pixomondo und weiteren. Nun hat er eine 15-stündige Trainingsreihe veröffentlicht, in der Sie verschiedene Techniken zur Erstellung eines VFX Shots für eine Explosion in einem Flugzeug lernen. In insgesamt zehn Videos erhalten Sie dabei detaillierte Informationen zu den nötigen Simulation-, Scripting, Lighting und Shading, sowie Compositing-Aufgaben. Die Projektdateien werden dabei ebenfalls mitgeliefert.

Die Kurs Videos sind bis zum 14. Juli kostenlos erhältlich. Um die Training-Videos zu erhalten, müssen Sie sich auf dieser Seite mit einer E-Mail Adresse eintragen. Die Links zu den Videos werden Ihnen dann einzeln zugesendet.