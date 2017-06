CG Haie, Set Extensions und viel Wasser im neuen Breakdown von Outpost VFX, das als einziges Studio an 47 Meters Down gearbeitet hat.

Das britische Studio Outpost VFX im Breakdown Tauchgang: Das Studio lieferte insgesamt über 426 VFX Shots für den Horror Thriller „47 Meters Down“ (2017). Dabei hat das Team als einziges VFX Studio an dem Projekt gearbeitet. Mehr Informationen zu den Arbeiten des Studios an dem Film finden Sie hier.