animago Early-Bird-Tickets!

Los geht es! Es können bereits vergünstige Early-Bird-Tickets für das animago-Event 2017 erworben werden, das am 7. und 8 September 2017 in München stattfindet.

Das reguläre 2-Tagesticket für die CONFERENCE inklusive dem Besuch der AWARD-Show kostet im Frühbucherpreis 96 Euro, Studenten bekommen das Ticket für 58 Euro. Gruppen-Tickets sind ebenfalls erhältlich. Ihr animago-Ticket können Sie hier ordern.

Was gibt’s zu sehen und hören?

Am 10. und 11. Juli wird die animago-Jury tagen, die Einreichfrist für den animago-AWARD-Wettbewerb ist vor einigen Tagen zu Ende gegangen. Alle Infos zu unseren diesjährigen Jury-Mitgliedern erhalten Sie hier. Am 7. September gewinnen die besten Beiträge aus der CG-Branche bei einer feierlichen Preisverleihung in 11 Kategorien eine Trophäe.

Derzeit sind wir mit Hochtouren dabei, das CONFERENCE-Programm für 2017 vorzubereiten, sobald die Speaker feststehen, finden Sie dazu alle Infos hier. Wie auch im letzten Jahr wird die zweitägige Veranstaltung im Münchner Gasteig stattfinden.

Wir würden uns freuen, Sie als Besucher oder sogar als Nominierten am 7. und 8. September beim animago AWARD & CONFERENCE begrüßen zu dürfen! Der Besuch der animago-Exhibition, auf der viele Hersteller und Firmen ihre aktuellen Projekte und Produkte vorstellen, ist übrigens kostenfrei.