Wacoms Cintiq 27QHD Touch im Test

Zugegeben, das Cintiq 27QHD Touch ist schon etwas länger auf dem Markt. In der Digital Production 07 : 15 haben wir es genau unter die Lupe genommen. Hier eine kleine Zusammenfassung.

Was uns als erstes am Wacom Cintiq 27QHD Touch auffiel? Seine Größe. Ja, es ist mit 820 x 510 x 390 ein massives Gerät, das, wie von Wacom gewohnt, edel und professionell verarbeitet ist. Im Paket befinden sich außerdem ein Pro Pen inklusive Halter, zehn verschiedene Pinselspitzen, ein Radierer und zwei konfigurierbare Knöpfe in Daumennähe. Der Pro Pen verfügt über 2.048 Stufen für die Druckempfindlichkeit und 60 Neigungsstufen – ein feinfühliges Gerät für genaues und detailreiches Arbeiten.

Jetzt auch mit Fernbedienung

Weil zwei Knöpfe am Pen oft nicht reichen, liefert Wacom zusätzlich die Fernbedienung Expresskey. Mit 17 zusätzlichen Knöpfen und einem Touch-Ring lassen sich so alle wichtigen Funktionen praktisch unterbringen. Wer braucht da noch eine Tastatur?

So viele Farben

Mit einer Diagonale von 27 Zoll und einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln bietet das Cintiq 27QHD Touch einen gestochen scharfen Arbeitsplatz. Wer in den Genuss der 1,07 Millionen Farben bei 97%iger Adobe-RGB-Farbtreue kommen will, benutzt am besten eine Grafikkarte mit einer Farbtiefe von 10 Bit. Die Anschlüsse für den Rechner finden sich auf der Rückseite hinter einer Klappe. Außerdem bietet das Gerät vier USB-Steckplätze für externe Medien.

Ans Werk

Am besten eignet sich das Cintiq 27QHD Touch für die Arbeit mit Photoshop. Hier zeigen sie auch die Vorteile des Pro Pens. Ganz automatisch erkennt die Software Druckintensität und Neigungswinkel und passt die Darstellung direkt an. Genau so soll es sein.

Auch beim Sculpting mit ZBrush macht das Gerät eine gute Figur. In der Software findet sich unter dem Menüpunkt „Preferences“ das Feld „Tablet“. Dort kann man diverse Einstellungen für den Pen vornehmen. Hat man dann noch die Tasten auf Pen und Fernbedienung praktisch belegt, steht dem Sculpting nichts mehr im Wege.

3D-Matte-Painting mit Clarisse

Wer die Vorteile des Tablets in der 3D-Welt voll auskosten will, der sollte sich mit dem Tablet-Einstellungen vertraut machen. Hier kann man die Fernbedienungen mit speziellen Funktionen belegen. In der Liste der kompatiblen Programme werden alle aktiven Software-Tools angezeigt und können einfach ausgewählt werden. Nun lassen sich über Drop-down-Menüs die einzelnen Tasten mit den wichtigsten Funktionen belegen. Viele Funktionen können so von der Tastatur gelöst werden, ganz ohne wird es allerdings nicht gehen. Zum Beispiel ist für die Eingabe von Werten ein Num Pad eine sinnvolle Erweiterung.

Für wen eignet sich das Cintiq 27QHD Touch?

Das Tablet ist ein wunderbares Tool für Concept Artists, Matte Painter, Texture Artists und bedingt für 3D-Artists, hier vor allem Sculpter. Auch Fotografen und Architekten können sicher ohne Maus und Tastatur freier arbeiten. Durch seinen Preis und seine Größe richtet sich das Cintiq 27QHD Touch sicher vornehmlich an größere Firmen, die das nötige Kleingeld haben. Aber hier sorgt es für maximale Kreativität. Den vollständigen Beitrag zum Gerät finden Sie in Heft 07: 15.

Wacom als Sponsor auf dem animago

Bei der animago AWARD & CONFERENCE 2017 tritt Wacom als Sponsor für die Kategorie „Best Character“ auf. Mehr dazu finden Sie auf der animago Webseite.