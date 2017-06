Low Poly Steine von Andrew Alex: Insgesamt bietet der 3D Artist sechs Low Poly Modelle samt 4k Texturen zum kostenlosen Download an.

Sechs Low Poly Steine mit 4K Texturen. 3D Environment Artist Andrew Alex bietet die Modelle auch zur Nutzung in kommerziellen Projekten an. Die Steine kommen als FBX Datei mit Texture Maps im .tga Format. Wer jetzt die Steinigung aus „Life of Brian“ digital nachbauen möchte, braucht nur noch ein Paket Kies 😉 .