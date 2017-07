In diesem Kurztipp lernen Sie, wie Sie in Cinema 4D die Triplanar Mapping Methode in Cinema 4D einsetzen können. Das Mapping Verfahren ist dafür geeignet ohne aufwendiges UV-Unwrapping nathlose Maps zu erstellen. Da diese Methode noch nicht als Standard-Option in Cinema integriert ist, gibt es dazu auch die passenden Scene Files.

Download

Die Scene-Files mit dem Triplanar Preset können Sie sich hier herunterladen.