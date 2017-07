Blocks: VR Modeling Tool von Google

Blocks ist eine neue kostenlose VR Anwendung von Google, die Sie zusammen Ihrem VR Gear zur Erstellung von 3D Modellen verwenden können. Mit sechs integrierten Funktionen – Shape, Stroke, Grab, Modify and Erase, und Paint – ist das Tool für Low Poly Modeling ausgelegt. Exportieren können Sie anschließend in .obj oder als animiertes gif. Eine Playlist für Workflow Beispiele finden Sie hier. Google hat zusätzlich eine Galerie veröffentlicht, in der Sie Arbeiten hochladen und anschauen können.

Anforderung

Zu Verwendung von Blocks benötigen Sie Windows 7 oder höher, sowie ein HTC Vive oder Oculus Rift Headset und Controller. Google empfiehlt zudem 8GB RAM und eine Nvidia GeForce GTX 970 oder AMD Radeon R9 290 GPU oder besser.