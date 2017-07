In diesem Tutorial nutzt EJ Hassenfratz Soft Body Dynamics in Cinema 4D, um elastische Bänder zu erstellen.

EJ Hassenfratz weiß nicht nur einiges über Soft Body Dynamics in Cinema 4D. Tatsächlich hat er auch viele andere Themen in seinen Tutorials behandelt. Und dabei gibt es nicht nur viel zu lernen, sie sehen auch immer ziemlich gut aus. Ein Blick lohnt sich also.

