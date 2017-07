Cinema4D – Hier kommt Release 19!

Für normale Nutzer eher im Verborgenen arbeitet der Core einer Software die Funktionsaufrufe ab. Dies können Modellierfunktionen, Renderalgorithmen oder auch Import- und Exportfunktionalitäten sein.Der Core hat jedoch nicht nur großen Einfluss auf die Performance einer Software sondern auch auf die Optionen zu wachsen. Ein flexibel und modern programmierter Core erleichtert die Implementierung neuer Funktionen, die Portierung auf verschiedene Hardwareplattformen sowie allgemein die Pflege der Software.

Alembic

Die interessantesten Neuerungen bei den Formaten bringt sicherlich das Alembic-Format mit sich. Sind in einer Datei nur Pakete für jedes Frame enthalten, ermöglich eine neue Option die Interpolation von Zwischenbildern, um beim Rendern auch Motion Blur korrekt darstellen zu können. Informationen, wie z. B. Geschwindigkeiten, Farben oder andere Vektoren, die aus dem Alembic-File heraus bislang nicht direkt von Cinema 4D interpretiert werden konnten, lassen sich als Vertex Map Tags importieren, um bei der Weitergabe an Drittprogramme nicht verloren zu gehen.

Weniger ist oft mehr

Photogrammetrie ist in aller Munde und zieht durch die Hintertüre des Motion Trackers auch in Cinema 4D ein, wie wir gleich noch sehen werden. So faszinierend die so entstandenen Geometrien auch sein können, so komplex und oft unnötig dicht sind auch deren Meshes. Immer, wenn sich keine Re-Topologie lohnt, da z. B. keine Deformation benötigt wird, reicht oft eine maßvolle Reduzierung der Polygondichte aus. Dafür stand bislang ein Deformator zur Verfügung. Dieser wurde in Release 19 durch einen Generator ersetzt, der mehrere Vorteile mit sich bringt. So lassen sich ab sofort auch mehrere Objekte gleichzeitig als Gruppe oder zu einer Geometrie verschmolzen reduzieren. Zudem wurde der Algorithmus derart modifiziert, dass in vielen Fällen nur eine Vorberechnung abgewartet werden muss. Ist diese beendet, kann über einen Stärke-Regler oder über konkrete Vorgaben für die Anzahl an Punkten oder Polygonen die Intensität der Reduzierung in Echtzeit gesteuert werden

Sphärische Kamera

Eine kleine aber feine Erweiterung an der Kamera ermöglicht nun auch das Rendern von Vollsphären, Domen oder Teilsphären. Vollsphärische Abbildungen einer Umgebung lassen sich für das Backen einer Umgebungstextur oder eines HDRIs nutzen. Noch häufiger wird jedoch sicherlich der Einsatz in VR-Anwendungen sein, wobei sowohl Standbilder, Animationen als auch stereoskopische Renderings erstellt werden können.

Kurz und Klein

Sicherlich ein Highlight von Release 19 ist die Erweiterung der Voronoi Bruch-Funktion, mit der beliebige Objekte in Bruchstücke zerlegt werden können. Neue Modi erlauben so z. B. die Lücken zwischen Fragmenten mit Geometrie zu füllen und dafür die eigentlichen Fragmente auszublenden. Hieraus resultiert eine Netzstruktur, die das Objekt entweder dreidimensional durchziehen oder auch nur dessen Oberfläche bedecken kann. Die Voronoi-Struktur der Oberfläche lässt sich zudem mit einer Extrudierung verdicken.

Ganz neue Bruchstückformen werden dadurch möglich, dass sich die Skalierung der Bruchzellen entlang einer beliebigen Achsrichtung skalieren lässt. Hierdurch lassen sich z. B. die typischen Splitzer von berstendem Holz darstellen.

Alles tanzt nach meiner Pfeife

Der Sound-Effektor wurde komplett überarbeitet und bietet neue grafische Benutzeroberflächen für die Verarbeitung und Darstellung von Frequenzen und Lautstärken. Es lassen sich beliebige Abschnitte des Frequenzbands mit Rahmen markieren und auslesen.Vollständig neu ist eine Noise Fallof-Funktion, die nun allen Effektoren zur Verfügung steht.

Auf Schritt und Tritt

Der Motion Tracker und der Objekt Tracker begleiten uns bereits seit einigen Versionen. Release 19 bringt auch in diesem Bereich Verbesserungen bei der Auswertung von Footage, indem sich fortan nicht nur der Helligkeitskontrast, sondern auch ein beliebiger Farbanteil für manuelle Tracks nutzen lässt. Die Form der für die Mustererkennung zuständigen Bereiche kann dabei auch kreisförmig angelegt werden. Praktisch, wenn z. B. Kugeln als Trackingmarkierungen verwendet wurden.

Neuland und Ausblick

Bereits vor der Veröffentlichung von Release 19 wurde eine Neuerung publik gemacht: Die neue Renderengine ProRender ist in der Lage auch die GPU zum Rendern zu verwenden. Ein Novum für Cinema 4D-Nutzer, von der Möglichkeit der Verwendung externer GPU-Renderer, wie Octane oder Cycles einmal abgesehen.

ProRender befindet sich in fortlaufender Entwicklung durch Radeon, ist also kein durch MAXON selbst programmiertes Tool und ist daher auch für andere 3D Applikationen verfügbar. Zudem ist dieser Renderer OpenCL basiert, benötigt also nicht zwingend eine CUDA fähige Grafikkarte.

Um das Potenzial von ProRender voll auszureizen sollte darauf geachtet werden, dass der Maßstab der Objekte und der Szene realistisch angelegt wird sowie die Materialien und die Lichter realistische Eigenschaften haben. Release 19 bringt daher bereits ein neues physikalisches Material und eine physikalische Lichtquelle mit, die direkt als Basis dienen können.

Einen vollen Test mit Tipps und Tricks lesen sie in der kommenden DP-Ausgabe – ab dem 4. September am Kiosk oder am 1 September, wenn Sie Abonennt sind. Ausgeliefert wird C4D R19 vermutlich im September – wir halten Sie über Releases und Distributoren auf dem Laufenden.

Eine Liste aller neuen Funktoinen ist hier zu finden Release 19.