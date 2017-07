Nuke und Hiero 11.0 sind da!

Nach bisherhiger Beta-Phase, hat Foundry nun die neue Version zur Nuke Produktfamilie veröffentlicht. Nuke, NukeX und Nuke Studio sind ab sofort in Version 11.0 erhältlich. Der neue Hiero Player ist ebenfalls in diesem Release enthalten und kommt unter anderem mit Timeline Disk Caching – mehr dazu finden Sie hier.

Was gibt’s Neues in Nuke 11.0?

LiveGroup Node

Das neue LiveGroup-System macht es möglich, dass mehrere User gleichzeitig an der gleichen Szene arbeiten. LiveGroups bieten dabei alle Funktionen von Precomps, Groups und Gizmos. Ähnlich wie bei Precomps können LiveGroups unabhängige Open-Source. nk-Dateien speichern. Mehr Informationen zum Einsatz und Workflow der Live Groups gibt es hier.

Lens Distortion und Smart Vector

NukeX bekommt einen überarbeiteten LensDistortion-Node, mit Unterstützung für Fisheye- und Weitwinkelobjektiven, sowie besseren Import von Daten aus anderen Objektivpaketen. Zudem kann das in Nuke 10.0 eingeführte Smart Vector Werkzeug nun auch im Hintergrund berechnen.

Pipeline und Standards

Neu in Nuke 11.0 ist die Unterstützung der VFX Reference Platform 2017. Die Plattform, unter Leitung der Visual Effects Society, gibt Tool und Library Versionen für den Einsatz in VFX-Software vor, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden und die Linux Unterstützung zu fördern. Enthalten sind Vorgaben zu gcc, glibc, Python und offenen Standards wie Alembic, ACES, OpenEXR, OpenSubdiv, OpenVDB, OpenColorIO und mehr. Eine Übersicht von Foundry zu den unterstützen Third Party Libararies und Fonts finden Sie hier.

Weitere Neuerungen

Neben Verbesserungen der Denoise Funktionen ist der Frame Server aus Nuke Studio nun auch für Nuke und NukeX verfügbar. Weiterhin hat Foundry die OpenCL-Unterstützung von Nuke auf Windows- und Linux-Betriebssystemen erweitert, sodass jetzt diverse AMD-GPUs mit Nuke kompatibel sind. Eine Liste dazu finden Sie hier.

Die gesamten Release Notes, inklusive der langen Bug-Fix Liste können Sie sich hier durchlesen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Software ist in den drei Varianten Nuke, NukeX und NukeStudio erhältlich und beginnt bei 3685 €. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit das Tool vierterljährlich ab 1035 € zu mieten. Eine Übersicht zu den Preisen finden Sie hier. Eine kostenlose nicht kommerzielle Version können Sie sich außerdem hier herunterladen.