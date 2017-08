Genauso wie die Jury des animago AWARDS, die dem Studio Rodeo FX eine Nominierung in der Kategorie Beste Visual Effects verliehen hat. Im Breakdown zeigt das Studio den Aufbau der Szenen sowie Komposition der Assets für Game of Thrones. Um es mit den Worten der Männer ohne Gesicht zu sagen: A girl is impressed.

Eine Liste aller Nominierten finden Sie hier. Die Preisverleihung gibt es im Zuge des animago AWARDS am 7. und 8. September in München.