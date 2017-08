animago Exhibition 2017: Highlights im Gasteig München

Sie finden die animago Exhibition im Gasteig-Foyer. Unter anderem präsentieren dort Avid, BenQ Maxon, NEC Display Solutions, PNY Technologies und Wacom ihre neusten Produkte und Entwicklungen. Oder man tritt mit den Studios Arri Media, Ignyte, nhb, present4D, Rise | Visual Effects Studios, Vogelsänger oder Scanline VFX in direkten Kontakt, um Showreels zu zeigen oder sich über die neusten Projekte der Teams zu unterhalten.

Hardware gewinnen mit Spaß dabei

Ein neues NEC-Display, ein Oculus Rift mit Touch Controllern oder Wacom-Hardware vom animago-Event mitbringen? Wenn Sie das möchten, machen Sie bei unseren zahlreichen Aktivitäten in diesem Jahr mit und seien Sie vielleicht einer der glücklichen Gewinner.

Wacom Sketch Battle

Begabte Digital-Zeichner sollten am ersten animago-Tag beim Wacom Sketch Battle antreten. Vor der Preisverleihung der animago AWARDs findet der Wettbewerb in der Foyer-Lounge vor dem Carl-Orff-Saal ab 18:00 Uhr statt. Wer die beste Neuinterpretation des „Münchner Kindls“ (offizielle Wappenfigur von München) kreiert und per Applaus vom Publikum zum Gewinner gekürt wird, erhält Hardware von Wacom.

NEC Monitor-Verlosung

NEC wird in diesem Jahr ein 34-Zoll-Curved-Display EX341R verlosen. Füllen Sie eine Teilnahmekarte am NEC-Stand aus und werfen Sie diese in die Lostrommel. Ganz wichtig: Am Freitag in der Mittagspause wird der Gewinner gezogen, der auch vor Ort da sein muss. Ansonsten greift die Glücksfee erneut in die Lostrommel. Also: Mittagspause am Freitag am 8. September 2017 für die NEC-Verlosung als festen animago-Termin vormerken.

VR-Kunst sculpten

Am DP-Stand können Besucher nicht nur DP-Ausgaben kaufen und verschiedene Rabatt-Aktionen nutzen, dort wird auch der VR-Scuplting-Wettbewerb veranstaltet. In Kooperation mit Milkroom Studio und Oculus dürfen Teilnehmer in einem Zeitrahmen von 20 Minuten lossculpten, was die Phantasie hergibt. Diese 3D-Kunst halten wir in einem kleinen Video fest und ermitteln im Nachgang per Publikumsvoting den Gewinner einer Oculus Rift plus Touch Controller.

Vogelsänger Photobox

Das waren noch Zeiten, als wir uns in den 80ern giggelnd mit zehn Mann in den einzigen Fotoautomaten der Stadt gequetscht haben, um Gruppenfotos mit lustigen Grimassen zu schießen. Damals lagen die Ergebnisse nur analog in Papierform vor. Heute, na klar, geht das Ganze digital und wandert direkt in die sozialen Medien. In unserem Fall von der Vogelsänger Photobox auf die animago-Facebook-Seite, wo die gesammelten Werke der Albernheit in Echtzeit angeschaut werden können. So lässt sich auch gleich ein guter Überblick verschaffen: Wer ist sonst noch so da? Vogelsänger hatte diese lustige Idee bereits im Jubiläumsjahr 2016 gesponsert und wird dies auch in diesem Jahr wieder übernehmen, was uns sehr freut.

animago Tickets 2017

Wie gesagt, der Besuch der Exhibition ist kostenfrei – einfach vorbeikommen und das Angebot nutzen. Wer zusätzlich noch die CONFERENCE besuchen möchte: Bis zum 13. August gibt es noch vergünstigte Early-Bird-Tickets.