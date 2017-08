Making-of Kurzfilm „Poilus“

Zumindest zeigt uns das das Team hinter dem Animations-Kurzfilm „Poilus“. Hier kämpft sich eine Truppe aus Hasen in Uniform durch eine Schlacht. Die Jury des animago AWARDS fand das so überzeugend, dass sie den Film in der Kategorie Bester Character nominiert hat.

Im Making-of zeigt das Team der Hochschule Isart Digital in Frankreich, wie sie an das Character Design und den Szenenaufbau herangegangen sind.



Making of CGI 3D Animated Short Film HD… von cgrecord

Alle anderen Nominierten des animago AWARDS finden Sie hier. Live zu sehen sind dann alle Nominierten am 7. und 8. September in München.