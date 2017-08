King Arthur: VFX Breakdown von Framestore

In diesem Breakdown sehen Sie die Arbeiten von Framestore zu dem Film „King Arthurh: Legend of the Sword“ (2017). Dabei hat das Studio mit über 437 Shots zu dem Film beigetragen. Wer das Studio noch nicht kennt: Mit Niederlassungen unter anderem in London, New York und L.A. ist Framestore breit aufgestellt. In unserer DP Ausgabe 02 : 2014 haben wir uns das Studio genauer angeschaut, ebenso wie die deren Trailer Produktion der Jubiläumsfolge „The Day of the Doctor“ zu Doktor Who.