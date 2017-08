Kaum etwas trägt so sehr zu einem realistischen Look bei wie Licht und Schatten. Ein Thema, über das man nie genug wissen kann, deswegen hier ein paar Hinweise zum Weiterlernen.

Und gerade weil Lighting & Shading in Cinema 4D ein so großes Thema ist, bietet Maxon regelmäßig Seminare dazu an. Mehr dazu finden Sie hier.

Aber auch der Macher dieses Videos, Marc Potocnik vom Studio Renderbaron, teilt sein Wissen gerne. Unter anderem in der Digital Production 17 : 06, wo er ausführlich über Lighting & Shading in Cinema 4D berichten wird. Neben hilfreichen Tipps und Tricks zeigt er uns seine Arbeit an aktuellen Projekten. Die Ausgabe erscheint in genau zwei Monaten, am 23. Oktober.