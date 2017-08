Osterhase legt Eier in der Mühle

Süßer Osterhase bei The Mill: Das Studio präsentiert die Behind the Scenes zu "The Easter Surprise" - mit Concept Art, Set Design, Animation, Compositing und mehr.

Zusammen mit Jung von Matte entstand bei The Mill „Die Oster-Überraschung“ für Netto. In dem Clip zeigt das Studio Concept Art, Layout Entwicklung, die Entstehung des Set- und Character Designs und mehr. Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie hier. Wer die finale Fassung noch nicht gesehen hat:

The Mill beim animago 2017

Nächste Woche ist es schon soweit: Am 7. und 8. September geht unsere animago AWARD & CONFERENCE in die 21. Runde! Will MacNeill von The Mill wird am Donnerstag, den 7. September, einen spannenden Vortrag mit dem Titel „Making Motion“ halten. Wer sich persönlich mit ihm unterhalten möchte, sollte sich noch hier rechtzeitig Tickets sichern. Das restliche Programm können Sie sich hier herunterladen.