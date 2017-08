Rückblick animago 2016: „Bestes Still“-Kategorie-Stillleben & Illustration

Der animago AWARD 2017 steht vor der Tür. Das heißt, auch dieses Jahr werden die besten Einsendungen aus den Bereichen 3D Animation & Still, Visuelle Effekte, Visualisierung & Design gekürt. Sehen Sie hier eine Auswahl an CG-Stills aus 2016.

Nur noch wenige Tage bis zum animago. Dementsprechend sitzen wir alle auf heißen Kohlen, bis das Event endlich beginnt. Damit das Warten etwas erträglicher wird, hier noch eine Galerie mit CG-Stills aus der Kategorie „Stillleben & Illustration“ mit Einsendungen aus dem letzten Jahr. Übrigens: Welche 3D-Softwares die Artists verwendet haben, steht in der Bildunterschrift.

Nicht vergessen, noch gibt es Tickets für den animago AWARD 2017! Hier gelangen Sie zur Ticketseite.

Und wir schmeißen jetzt schon mal die Popcornmaschine für den diesjährigen animago-Event an. Denn am 7. September heißt es dann wieder: And the animago AWARD goes to …