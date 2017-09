2017 Showreel von MPC

Die 2017 Showreels von MPC sind da- mit Ghost in the Shell, Jungle Book und weiteren. Was macht MPC eigentlich beim diesjährigen animago?

Gerade ist Reel-Zeit, jetzt stellt auch MPC stellt in den 2017 Reels die Arbeiten aus diesem und letzten Jahr vor. Zu sehen sind Arbeiten von Alien Covenant, Wonder Woman, Ghost in the Shell, The Jungle Book und weitere. Zu Jungle Book und MPC können Sie sich hier das Making-of durchlesen – als kostenlosen Download aus unserer DP-Ausgabe 05: 2016.

MPC Advertising Reel 2017

MPC beim animago 2017

Nächste Woche auf der animago AWARD & CONFERENCE 2017 wird das Studio auch anzutreffen sein. Dabei können Sie sich unter anderem auf das Making-of Material zu dem neuesten Fluch der Karibik Teil freuen. Igor Jovanovic wird dazu die Arbeiten des Studios vorstellen. Weitere spannende Vorträge finden Sie hier im Konferenz Programm. Wer also nächsten Donnerstag und Freitag hinter die Kulissen schauen möchte, bekommt hier noch Tickets für das Event.