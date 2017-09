Batman, Superman, Captain America und Iron Man, dazu ein epochales Erdbeben und viele andere Destructions – Scanline zeigt im neusten Showreel, was sich jüngst in ihrer Pipeline so getummelt hat. Übrigens: Beim animago sind sie auch!

Das deutsche Studio Scanline VFX hat sich international vor allem durch Feuer- und Wassereffekte einen Namen gemacht. Aktuell befindet sich unter anderem der nächste DC-Blockbuster „Aquaman“ und die Neuverfilmung von „Tomb Raider“ in der Postproduktion von Scanline.

Scanline auf dem animago-Event

Scanline gibt’s auf dem animago 2017 gleich im Doppelpack: Auf der Exhibition stellt das Team sich selbst und seine Arbeit vor und man kann in lockerer Atmosphäre vielleicht sogar den nächsten VFX-Job klar machen. Bei der Conference referiert Pipeline-Supervisor Christian Deiss über die neu entwickelte Pipeline, mit der das Studio riesige Stadtumgebungen generiert hat, unter anderem für die “Power Rangers” und “Guardians of the Galaxy Vol.2”. Am 7. und 8. September Zeit? Und Sie möchten bei dem Vortrag dabei sein? Kein Problem, Tickets sind noch hier erhältlich.