Das sind die animago AWARD Gewinner 2017!

Im 21. animago-Jahr erreichten 962 Beiträge aus 58 Ländern den animago-Wettbewerb, davon waren 368 Stills und 594 Filme.

Mehr Informationen zu allen 33 Nominierten in den 11 Kategorien und viele weitere Background-Infos erhalten Sie im animago-Sonderheft. Die ausführlichen, englischsprachigen Making-ofs der ausgezeichneten 11 Projekte lesen Sie in der DP 06 : 17, die am 20. Oktober erscheint. Klicken Sie sich einfach durch die Seitenzahlen der News, um zu den einzelnen Siegerinfos zu kommen.

Bestes Motion Design

Dust my Shoulders

Studio: Grass Jelly Studio – VFX-Supervisor: Weiting Chen – Client: Beijing Showcitytimes – Country: Taiwan – Software: 3ds Max, Maya, V-Ray, After Effects, Premiere, Illustrator

Für den ersten englischsprachigen Song „Dust my Shoulders off“ der asiatischen Sängerin Jane Zhang kreierte das Studio Grass Jelly ein originelles Musikvideo mit Szenen, die berühmten Werken der Kunstgeschichte neues Leben einhauchen. Die Jury beeindruckten vor allem die gelungenen Transitions zwischen diesen, die dem Video einen Long-Take-Eindruck geben. Vor dem Dreh musste eine exakt ausgearbeitete Previsualisierung ausgearbeitet werden, da alles in den Original-Plates für die anspruchsvolle Postproduktion stimmen musste.

Hier ein Behind-the-Scenes-Clip zu den Dreharbeiten: