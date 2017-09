Schneller Crash Course für DaVinci Resolve 14

Wer nach einem guten Einstieg in die Workflows mit DaVinci Resolve 14 sucht, kann sich die Basics über dieses Video aneignen.

Wer nach der Veröffentlichung von DaVinci Resolve 14 überlegt, das Tool von Blackmagic in die eigene Pipeline aufzunehmen, findet in diesem 45 minütigen Video einen guten Einstieg. Folgende Themen werden dabei behandelt: Einstellungen, das Interface, sowie die einzelnen Reiter – Media, Edit, Color, Fairlight und Deliver. Mehr Tutorial Content gibt es übrigens auch von uns in dieser Resolve 12.5 Basic Playlist.

DaVinci Resolve 14 Download

Zum kostenlosen Download und der Studio Version geht’s hier. Unseren Test aus der aktuellen DP können Sie sich auch kostenlos durchlesen: DaVinci Resolve 14 – der AAA-Killer?