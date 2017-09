Onesize erstellt Grafikpaket für „The Strain“

Am Wochenende endete die US-Fernsehserie „The Strain“. Vom Fernsehriesen FX beauftragt, erstellte Onesize, ein Motion Graphics Design Studio aus Amsterdam, ein Grafikpaket für Promos, Teaser und Countdowns.

Nachdem das Konzept stand, realisierte Onesize unter der Leitung von Artdirector Chris Coopmans, den Auftrag in zwei Etappen. Die Live-Action, zwischen den Fluids und den mit Laser ausgeschnittenen Logos von FX und The Strain, filmten sie in High-Speed. Dafür holten sie sich die Berliner Künstlerin Susi Sie ins Boot.

Zurück in Amsterdam baute das Team von Onesize, abgesehen von den Logos, alles nochmal digital und extrahierte Details aus dem Footage. 3D-Effekte sorgten für mehr Tiefe. Abschließend übertrugen sie die Texturen auf 3D-Modelle. Zu sehen ist die Arbeit in Promos, Teasern, Countdowns und der eigentlichen Serie.