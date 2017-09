Das Gewinner-Sculpting der animago Exhibition!

Linda Thai hat bald ihr Design-Studium an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm-Hochschule abgeschlossen. Ihr Schwerpunkte im Studium liegt bei „Film & Animation“ und „CGI“. Derzeit macht sie ihr zweites Studien-Praktikum als 3D-Artist in der VFX-Abteilung von ARRI Media. In ihrer zukünftigen Laufbahn als Artist möchte sie sich auf 3D-Modeling und -Texturing spezialisieren. In Anbetracht des Sculpting-Voting-Ergebnisses: Sicher eine hervorragende Entscheidung!

Den Preis des Sculpting-Wettbewerbs, ein Oculus-Rift und die Touch-Controller, hat Oculus für den animago gesponsert. Mehr Infos zu Oculus hier.

animago 2018

Übrigens: Es darf jetzt schon für den animago AWARD 2018 eingereicht werden! Mehr Information hierzu auf der animago Webseite.