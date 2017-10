Source Code von USDMaya Plug-in veröffentlicht

Im August veröffentlichte Animal Logic den Source Code ihres USDMaya Plug-ins AL_USDMaya, das es Usern erlaubt, Pixars Universal Scene Description in Autodesks Maya zu benutzen.

Pixars USD-Technologie dient dem flüssigen Austausch von Daten durch eine Vielzahl der gängigen Tools, die im Umfeld der CG-Branche genutzt werden. Als Pixar Anfang 2016 den Source Code von USD veröffentlichte, integrierte Animal Logic die Technologie in ihre Pipeline. Weil Maya ein essentieller Baustein dieser Pipeline war, gehörte das USDMaya Plug-in zu den ersten Entwicklungen des R&D-Teams von Animal Logic.

Was das Plug-in kann

Mit AL_USDMaya können Objekte aus Maya einfach und schnell in USD eingebettet werden. Dies gilt vor allem für die Assets, die früher nur schwer in USD repräsentiert werden konnten. Die Tools behalten konstant eine Live-Verbindung bei, die Updates in Echtzeit von einer zur anderen Software schickt.

Für den User bietet das einen dynamischeren Workflow, in dem er problemlos zwischen verschiedenen Repräsentationen seiner Objekte wechseln kann.

USDMaya Plug-in für alle

Seit August steht der Source Code von AL_USDMaya zum kostenlosen Download bereit. Sowohl Pixar als auch Autodesk sind darüber sehr erfreut und wollen das Plug-in weiterentwickeln. Hier geht es zum Download!