Flowbox 1.5 auf dem Markt

Multithreading ist das Schlagwort für Flowbox 1.5. Nicht nur im Cache sorgt das Tool damit für mehr Geschwindigkeit, sondern auch im Backgroun05d Rendering. Zu den neuen Features gehört außerdem der Export von Shapes in Adobe After Effects und verbesserte Display Settings. Außerdem kann der User jetzt das Interface in Echtzeit skalieren und so das beste aus seinen HD-Displays rausholen.

Auch bestehende Features werden mit Flowbox 1.5 besser

Flowbox 1.5 wartet mit mehr Nutzerfreundlichkeit auf. Zusätzlich haben die Entwickler den Shape Isolatio Mode verbessert. Er isoliert jetzt Gizmos und rendert nur isoliert. Auch an der Rectangle-Auswahl wurde gearbeitet: Sie wählt jetzt automatisch entweder Shapes oder Points aus.

