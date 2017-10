Autodesk sucht VFX und Game Reels

Wenn die großen Hersteller von VFX- und 3D-Software ihre Reels rausbringen, dann hält die Community den Atem an. Wer würde nicht gerne die eigenen Projekte in den kurzen – und auch manchmal nicht so kurzen – Clips sehen? Nun, hier ist Ihre Chance. Autodesk hat einen weltweiten Aufruf nach Material gestartet. Interesse besteht sowohl an VFX- wie auch an Game-Projekten. Das Resultat wird für das Marketing 2018 auf Messen sowie online verwendet werden.

Auch Stills sind gefragt: Screenshots, Final Renders, Before-and-After-Bilder – Hauptsache, die Produkte von Autodesk zeigen, was sie können. Natürlich gibt es Richtlinien und Anforderungen. Alle Details finden Sie auf der Webseite von Autodesk: hier für VFX, hier für Games.

Also, ran an die Archive! Wir drücken die Daumen und wünschen viel Glück!