So lassen Sie die Regenwürmer husten und erstellen in Houdini aus einfachen Linien einen Haufen animierter Würmer.

Der Argentinier Ezequiel Grand führt in seinem Houdini Tutorial zügig durch die Entstehung eines animierten – so nennt ihn der Artists selbst – Wurmhaufens. Mit wenigen Klicks verändert er das Aussehen und so ist die Animation dementsprechend vielseitig einsetzbar. Gerendert hat er mit Octane. Hier finden Sie das Hip-File des Tutorials.

Übrigens: weitere kostenlose Downloads gibt es in unserer Download-Sektion.