Passend zu unserem FMX-Interview mit REWIND zu der "Ghost in the Shell" VR-Experience in der morgen erscheinenden neuen DP-Ausgabe, verlosen wir zwei Blu-Ray Steelbooks und 2 Blu-Rays inklusive UHD-Disk.

Scarlett Johansson als Major im hautengen „Thermoptic“ Suit und VFX auf Top-Niveau von MPC, Territory, Atomic Fiction, den Method Studios und Framestore machen diese Realverfilmung auch für Fans des Kult-Animes sehenswert.

Wer einmal selber Deep Diven möchte und mit Major von einem Hausdach springen sowie sich gegen Roboter-Geishas behaupten, dem sei die von REWIND aus England erstellte „Ghost in the Shell“ VR-Experience empfohlen. Auf der FMX 2017 hatte das Team das VR-Erlebnis dabei und wir durften es ausprobieren. Das Interview mit REWIND-Gründer und -CEO Solomon Rogers lesen Sie in der DP 06:17, die morgen bei unseren Abonnenten erscheint und ab Montag am Kiosk erhältlich ist.

Aber nun zu unserer Verlosungsfrage, die Sie uns bitte bis zum 26. Oktober unter verlosung@digitalproduction.com beantworten und inklusive Ihrer Versandadresse für die Blu-Ray schicken:

Welcher Schauspieler verkörpert Cyborg Hideo Kuze in der Realverfilmung von „Ghost in the Shell“?

Wir verlosen 2 x Blu-Ray plus UHD-Version-Disk und 2 x Blu-Ray Steelbook (Bonusmaterial: Verkabelte Menschheit: Das Making-of von „Ghost in the Shell“, Sektion 9: Cyber-Verteidiger, Mensch & Maschine: Die Geist-Philosophie).

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.