Wer wird der nächste Oscarpreisträger in der Kategorie „Animierter Kurzfilm“? Hier sind die Anwärter! Darunter sind auch einige Bekannte vom animago AWARD.

Die Kollegen von Cartoon Brew haben die Branche und die Kriterien für den Oscar das ganze Jahr mit Adleraugen betrachtet, und hier die Qualifizierten zusammengestellt –

www.cartoonbrew.com/2018-animated-short-oscar-list

Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, wie man sich für einen Oscar der Kategorie „Animierter Kurzfilm“ qualifiziert? Nun, dafür es gibt drei Möglichkeiten:

Der Film gewann ein qualifizierendes Filmfestival. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Mindestens ein Motion Picture Kino im Bezirk Los Angeles zeigte den Film, an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen und die Produktion war für das Kino lukrativ. Außerdem listeten ihn Kinos mit entsprechendem Datum und Uhrzeit in ihrem Programm.

Der Film gewann eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille bei den Academy’s 2017 Student Academy Awards in der Kategorie „Animation“, „Narrative“, „Alternative“ oder „Ausländische Produktion“.

Erfüllt der Film mindestens eines dieser Kriterien, sichten ihn Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts & Sciences. Dieses Jahr sind es beispielsweise über 60 Produktionen. Für den Oscar 2018 befinden wir uns aktuell an diesem Punkt. Bis Thanksgiving, dieses Jahr am 23. November, wählt die Jury zehn Filme aus, um sich später auf die fünf finalen Oscar-Nominierten zu einigen.

Deshalb geht es hier zu den Kandidaten für einen Oscar in der Kategorie „Animierter Kurzfilm“. Darunter sind auch Produktionen, die für den animago AWARD 2017 nominiert waren. Das sind „Darrel“, „In a Heartbeat“ und „Ein Krötenlied“ sowie ein Vorjahressieger „Garten Party“.