Edius 9 kommt Anfang November

Mit Edius 9 lässt sich HDR-Bildmaterial nativ bearbeiten und laut Grass Valley einfach importieren. Im HDR-Workflow werden zahlreiche Farbräume unterstützt, unter anderem auch BT.2020 und BT.2100, an Aufnahmeformaten supportet die Software das Cinema Raw Light der Canon C200 sowie 10bit Cinema DNG. Anwender können während des Editings SDR- und HDR-Footage in der Timeline mischen.

Weitere neue Features sind eine verbesserte Benutzeroberfläche und eine neue Metadaten-Suchfunktion. Darüber hinaus enthält Edius 9 zudem das Mync-Programm mit erweiterten und neuen Funktionen zur Organisation und Teilen von Videoaufnahmen und weiteren Media-Dateien. Das 64-Bit-Programm unterstützt I/O-Karten von AJA, Blackmagic Design und Matrox, sodass sich vorhandene Hardware nahtlos einbinden lässt.

Cloud Working

Dank des nach dem Release von Edius 9 im April geplanten „Cloud Ready“ Floating Lizenzpakets, das speziell für große Unternehmen geeignet ist, können Nutzer von mehreren Geräten aus auf das gleiche Projekt zugreifen. Verbunden ist alles über die Cloud Plattform von Grass Valley.

Verfügbarkeit & Preis

Laut Grass Valley ist Edius 9 am 7. November in Europa verfügbar. Wer Edius 8 nach dem 1. September erworben hat, kann kostenlos upgraden. Nutzer früherer Versionen bekommen die Möglichkeit zu einem vergünstigten Jump-Upgrade. Alle Infos dazu gibt es auf der Edius-Webseite. Eine kostenlose Testversion von Edius 8 (30-Tage, keine Funktionseinschränkungen) ist hier erhältlich. In Deutschland ist beispielsweise Magic Multi Media einer der Fachhändler für Edius, dort kostet Version 8 589 Euro.