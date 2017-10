Bones for free - Madeleine Scott-Spencer stellt den CG-Artisten ihr in ZBrush gesculptetes Skelett, als kostenlose ZTL-Datei zur Verfügung.

Wer noch ein CG-Skelett für Halloween braucht, kann das detailgetreue Modell von Madeleine Scott-Spencer nutzen oder es – unabhägig von der Jahrezeit – als Rigging-Vorlage verwenden. Es besteht aus einfachen Polygonmeshes, die sie in hoher Auflösung in ZBrush gestaltet hat. Dass das CG-Skelett auch dem Unserem entspricht, nutzte die CG-Artistin ihre Erfahrung in der Forensik, Literatur und die Seite anatomytool.com.