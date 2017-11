Game of Thrones Staffel 7: VFX Breakdowns

Behind The Scenes und Breakdowns zur siebten Staffel von Game of Thrones: HBO, Mackevision, Zoic Studios, Iloura und Screen Scene Studios zeigen ihre Arbeiten.

Nach der siebten Staffel von Game of Thrones haben einige beteiligten Studios ihre Breakdowns und Behind the Scenes bereits veröffentlicht. In dem ersten Breakdown präsentiert Mackevision ihre Arbeit an dem Projekt – das Studio war auch an Staffeln 4-6 am Werk. Zudem gibt es bereits von Iloura und Zoic Studios sowie seit kurzem von Screen Scene weitere Breakdowns zu Staffel sieben.

Iloura Studios

Zoic Studios

Screen Scene

HBO – Behind the Scene