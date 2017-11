GoPro VR: Fusion 360° Kamera ist da

In unserer DP Ausgabe 02 : 2017 haben wir im VR Schwerpunkt auch 360° Setups mit den bisherigen GoPro Cams vorgestellt. Jetzt hat GoPro Inc. soeben Ihre neue VR Kamera namens Fusion veröffentlicht. Die Cam wird ab dem 24. November in Europa ausgeliefert. Wir geben Ihnen hier eine Übersicht zu den Spezifikationen und Funktionen der neuen Kamera.

Features der GoPro Fusion Kamera

Mit der neuen Kamera von GoPro können Sie 360° Inhalte in 5.2K mit bis zu 30 FPS aufnehmen. Die GoPro App ermöglicht Ihnen dabei Steuerung, Echtzeit-Vorschau, Bearbeitung und Teilen von Inhalten direkt von einem Smartphone. Aktuell gibt’s die Funktionen nur für iOS Smartphones – Android soll aber in der nächsten Zeit folgen. Für PC und Mac ist Fusion Studio inklusive Adobe Premiere Pro CC Plugins verfügbar. Damit können Sie unter anderem auch die OverCapture-Funktion nutzen. Nachfolgend die Details zur Kamera:

Sphärische Videos in 5.2K Auflösung mit 30 Frames und 60 Frames bei 3K. Der verwendete Codec ist dabei H.264 mit maximaler Video Bitrate von 120Mb/s.

in 5.2K Auflösung mit 30 Frames und 60 Frames bei 3K. Der verwendete Codec ist dabei H.264 mit maximaler Video Bitrate von 120Mb/s. Sphärische Fotos mit insgesamt 18MP Auflösung

mit insgesamt 18MP Auflösung OverCapture ermöglicht traditionelle Video-Erstellung aus 360 Footage

ermöglicht traditionelle Video-Erstellung aus 360 Footage Verbesserte Stabilisierung

360 Audio können Sie ebenfalls direkt mit der Kamera aufnehmen

können Sie ebenfalls direkt mit der Kamera aufnehmen Wasserdicht ist die Fusion Kamera bis 5 Meter tief

ist die Fusion Kamera bis 5 Meter tief Time-Lapse Video und Foto, Night-Lapse und Burst Modi

Video und Foto, Night-Lapse und Burst Modi Sprachbedienung in 10 Sprachen

in 10 Sprachen GPS, Beschleunigungssensor, Gyroskop und Kompass

WLAN + Bluetooth

Weiterer Lieferumfang mit Fusion Grip Halterung, Schutzhülle, Klebehalterungen, Batterie und Ladekabel

Für einen technischen Überblick inklusive Feature Vergleich mit den anderen GoPro Kameras, können Sie sich diese Tabelle anschauen. Mehr Videos mit Aufnahmen der Kamera finden Sie auf dem GoPro Youtube Kanal.

Preis und Verfügbarkeit

GoPro’s Fusion ist derzeit auf der offiziellen Website erhältlich für Kunden aus den USA und der EU. Preislich beginnt die Kamera dabei mit 749.99 Euro. In EU Ländern beginnt die Auslieferung am 24. November diesen Jahres.

Für weitere Informationen: Zur GoPro Website