Making-of-Video „Song of a Toad“

Kariem Saleh hat "Ein Krötenlied" als Abschlussfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg realisiert. Das Projekt war in diesem Jahr für einen animago AWARD in der Kategorie "Bester Character" nominiert

Der Kurzfilm war extrem aufwendig in der Realisation, wie das Video erkennen lässt. Insgesamt arbeitete das Filmakademie-Team vier Jahre an dem Projekt, zwei davon an der eigentlichen Produktion.

Da der Film beim Siggraph Computer Animation Festival der Gewinner in der Kategorie „Best in Show“ war, hat er sich für einen Oscar in der Kategorie „Bester animierter Kurzfilm“ im kommenden Jahr qualifiziert. Wir drücken die Daumen!

Es darf übrigens schon für den animago AWARD 2018 eingereicht werden. Alle Infos zu einer Teilnahme finden Sie auf der animago-Webseite.