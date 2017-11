Mitarbeiter/in für digitale Filmproduktion gesucht

Die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig/University of Art (HBK) ist eine international orientierte, künstlerisch-wissenschaftliche Hochschule mit Promotions- und Habilitationsrecht. Mit etwa 1.000 Studierenden in den Studienbereichen Freie Kunst, KUNST.Lehramt, Darstellendes Spiel, Design, Kunstwissenschaft und Medienwissenschaften gehört die HBK Braunschweig zu den großen Kunsthochschulen in Deutschland. Die HBK verfügt über eine ausgeprägte Tradition in den Medien Film und Video.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit mehrjähriger Erfahrung in der künstlerisch-praktischen Umsetzung ambitionierter Videokunstprojekte sowie in der digitalen Filmproduktion, insbesondere mit Kameras von Red und Blackmagic.

Aufgaben

Einführungskurse zu den künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten der Kameraarbeit (Bildkomposition, Objektive, Lichtsetzung, Greenscreen, Ton)

Vermittlung praktischer Arbeitsabläufe (Konzeptentwicklung, Drehbuch, Filmförderung, Drehplanung)

Projektbegleitende individuelle künstlerische Betreuung von Studierenden und Assistenz bei den Forschungsprojekten der Lehrenden

Wartung der technischen Einrichtungen für Produktion und Projektion

Betreuung der regelmäßigen Kinovorführungen

Kreative Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Geräteparks.

Der/die Stelleninhaber/in arbeitet dabei eng mit den künstlerischen Mitarbeiter*innen der Postproduktion und der Klang-/Soundwerkstatt, sowie mit den hauptamtlich Lehrenden des Bewegtbildes zusammen.

Einstellungsvoraussetzungen

ein abgeschlossenes künstlerisch-gestalterisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation

mehrjährige berufliche Praxis in gestalterisch-künstlerischen Projekten im Bereich Kamera und Bildgestaltung

eine eigene künstlerische Praxis

das erforderliche Einfühlungsvermögen für Beratung und Durchführung künstlerisch-anspruchsvoller Konzepte Studierender im innovativen Kontext einer Kunsthochschule

Erfahrung in Lehre oder Ausbildung ist erwünscht

Der/die Mitarbeiter*in ist aktiv in die Lehre eingebunden. Zum Tätigkeitsbereich gehört eine Lehrverpflichtung von 12 Lehrveranstaltungsstunden. Die Bezahlung erfolgt je nach tatsächlicher Aufgabenübertragung und Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig fördert Frauen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und tritt für Geschlechtergerechtigkeit und personelle Vielfalt ein. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Ein Nachweis ist beizufügen.

Ihre Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte ausschließlich auf dem Postweg bis zum 08.12.2017 an die:

Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

Kennwort „Digitalfilm“

Johannes-Selenka-Platz 1

38118 Braunschweig

Bewerbungskosten können nicht erstattet werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht berücksichtigte Bewerbungen nur gegen einen adressierten und ausreichend frankierten Rückumschlag zurückgesandt werden können.