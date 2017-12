Erster Advent vorbei und noch kein Schnee in Sicht? Entagma hilft aus mit einem neuen Tutorial - dabei lernen Sie prozedurale Schneeflocken in Houdini zu erstellen.

In diesem Tutorial zeigt Moritz von Entagma, wie Sie prozedurale Schneekristalle in Houdini erstellen können. Dabei bezieht sich Moriz auf ein Paper von Cliff Reiter, um die Struktur von Schneekristallen in einem eigenen SOP Netzwerk nachzubauen. Angefangen bei der theoretischen Grundlage erklärt er dafür die Zusammenhänge der einzelnen Nodes. Zusätzlich können Sie den Aufbau der Nodes in Houdini mit der angefügten .hipnc Datei selbst nachvollziehen.

