21 kostenlose Alpha Masken

Auf der Suche nach Hardsurface Alpha Masken? Game Artist Dan Rožański bietet Ihnen dafür 21 kostenlose Alphas auf Gumroad an. Das Sample Pack beinhaltet dabei verschiedene Formen, darunter Rohre, Belüftungsöffnungen, Ventile, Schraubenköpfe, Dekorationen und einige mehr.

Alpha Masken Details & Lizenz

Die Dateien kommen in PSD und TIFF Format mit einer Auflösung von 2048 x 2048 px. Sie dürfen die Dateien in kommerziellen Projekten verwenden – wie üblich ist jedoch der Weiterverkauf der Alphas in eigenen Packs verboten. Um das Sample Pack kostenlos zu erhalten, müssen Sie „0“ in das Preisfeld bei Gumroad eingeben.

