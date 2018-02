Neuer Breakdown zu "Jumanji : Welcome to the Jungle": Das Studio Iloura aus Australien präsentiert die VFX Arbeiten zum Film.

Iloura hat bereits an Produktionen wie Game of Thrones, Ghost in the Shell und Mad Max Fury Road gearbeitet. Nun zeigt das Studio aus Australien die neuesten VFX Arbeiten zum Jumanji Sequel.

Für weitere Breakdowns und Informationen: Zur Website von Iloura