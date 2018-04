Das aktuelle Showreel des Studios ist online und bietet einen guten Überblick über das Arbeitsfeld und Projekte der Firma.

Gründer Marc Potocnik ist zertifizierter C4D Lead Instructor und übrigens auch in der kommenden Ausgabe der Digital Production zu finden. Dabei wird es sich in Teil 1 (von 5) seiner Grundlagenserie „Shading, Lighting & Rendering in C4D“ um alles, was Licht in C4D R19 betrifft, drehen – mit Interpolation, Reflexion, Beleuchtungsmodellen und BRDFs.