Realtime Denoising dank OptiX

Das neue Service Pack Update für Clarisse 3.6, Isotropix‘ 2D/3D Rendering System, unterstützt von nun an das OptiX AI-basierte Denoising System.

OptiX Denoising kann als realtime System in der 3D Ansicht genutzt werden oder auch als Filter für finale Renderings. Beides soll schneller noise-freie Bilder generieren, als es die herkömmlichen Möglichkeiten zugelassen haben.

Da OptiX bisher nur auf Nvidia GPUs in Fahrt kommt, hat Isotropix im selben Zug auch CDenoise vorgestellt: Ein neues Command-Line Tool, das als Workaround dienen soll, für alle ohne Nvidia-Cards in ihren Renderfarmen. Dieselbe Technologie wurde übrigens auch von Chaos Group in V-Ray Next und cebas in finalRender Drop 1 adaptiert.

Clarisse 3.6 SP1 ist für Windows 7+, RHEL und CentOS 6+ Linux und Mac OS X 10.9+ erhältlich. Das Service Pack ist für alle Nutzer mit einem aktiven Wartungsplan kostenfrei.