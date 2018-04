VENICE Online Kamera Simulator

Sony’s VENICE Kamera ist zwar schon letztes Jahr auf den Markt gekommen, jedoch gehört sie nicht unbedingt zu den billigsten ihrer Sorte. Von daher sollten Nutzer des Gerätes lieber wissen, was sie tun – Bevor es zum wichtigen Dreh kommt.

Sony hilft dabei allen Verzweifelten, die sich mit VENICE / CineAltaV (Produktname in China) noch nicht so auskennen. Mit ihrem Online Kamera Simulator können alle Interessenten oder zukünftigen Kameramänner (und Frauen) sich ganz ungezwungen das User Interface dieses Modells ansehen – ohne das Risiko, etwas kaputt zu machen. Das interaktive Trainingstool zeigt sämtliche Menü Punkte und bietet dadurch die ideale Möglichkeit für jedermann, sich in die VENICE einzufühlen.

Wer den Simulator direkt mal testen möchte, kann sich direkt darauf stürzen: ONLINE SIMULATOR

Anmerkung: Der Simulator ist für die VENICE 1.0 Software ausgelegt. Neuere Versionen können eventuell von dem zur Verfügung gestelltem Interface abweichen.

Mehr Informationen zur VENICE Kamera findet ihr HIER.