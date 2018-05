V-Ray Next für 3ds Max

Das Dabarti V-Ray GPU Showreel gibt einen guten ersten Eindruck ab.

Be smart mit V-Ray Next

Chaos Group hat mit seiner nächsten Generation viel aus dem Machine Learning mitgenommen. V-Ray Next hat dieses Lernverhalten adaptiert und analysiert nun Szenen während es aktiv rendert.

Adaptive Dome Light

Abgekürzt ADL, beinhaltet dies ein saubereres, image-based Environment Lighting, das zugleich 7-mal schneller ist. Außerdem fallen mit dem ADL die Skylight Portals weg, die bisher immer für Fenster und Durchgänge manuell gesetzt werden mussten. Gerade alle, die mit Architectural Interiors zu tun haben, dürfen an dieser Stelle einmal tief durchatmen und sich freuen.

V-Ray Physical Camera

Weiter mit mehr Intelligenz geht es durch die V-Ray Physical Camera. Mithilfe von nun an automatischer Belichtung & Weißabgleich und vereinfachtem User Interface, sollen sich perfekte Renderings wie Schnappschüsse anfühlen.

Doppelter Speed für GPU Rendering

Chaos Group hat mit V-Ray Next seine neue GPU Rendering Architektur implementiert, welche, kurz gefasst, die Geschwindigkeit von Production Rendering verdoppeln soll. Aufgrund dieser signifikanten Änderung hat sich der ursprüngliche Name von V-Ray RT renderer sogar offiziell zu V-Ray GPU geändert.

Der Übergang ist dabei ziemlich simpel. Möchte der Nutzer in V-Ray Next in 3ds Max auf V-Ray GPU wechseln, verändert sich gleichzeitig das Interface und passt sich so an, dass auch nur kompatible Feature dazu zugänglich sind. Auch eine Driver Verifizierung ist vorhanden. Klingt ja fast idiotensicher…

Schwingt die Bürste!

Auch für alle Stylisten ist etwas dabei. Es gibt ein neues Physical Hair Material, welches Haare realistischer darstellen soll, unter anderem dank akkurater Highlightsetzung.

Natürlich gibt es, wie in jedem großen Update, noch viele weitere Fetures und Verbesserungen. Wer eine komplette Liste davon haben möchte, findet diese HIER.

V-Ray Next Beta is verfügbar für V-Ray 3.x für alle 3ds Max Nutzer.