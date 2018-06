Verge3D 2.4 für 3ds Max und Blender Szenen

Soft8Soft hat ein Update seines Web Tools Verge3D herausgebracht.

Mit Verge3D 2.4 können Blender und 3ds Max Szenen in WebGL-basierte Web Applikationen konvertiert werden. Mit der 3ds Max Edition werden sogar auch Skinning und Skeletal Animations unterstützt.

Was genau Verge3D so alles kann, zeigt zum Beispiel das Demo Spiel Farmer’s Journey, welches mit Verge kreiiert wurde. Es mag simpel aussehen, zeigt aber durchaus, was eine einzelne Person mit Verge3D so alles erreichen kann. Und das komplett mit Visual Scripting, ohne eine einzige Zeile Code.

Eine vollständige Liste der neuen Features findet ihr für Blender HIER und für 3ds Max HIER.