Permutations in C4D

Die Initiatoren des Motion Plus Design Event in Tokyo haben sich zum Ziel gesetzt, Motion Graphics einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Um den Besuchern auch abseits der Ausstellung und der zahlreichen Fachvorträge visuelle Highlights zu bieten, luden sie die Designer Chris Bjerre und Peter Clark dazu ein, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und speziell für das Event einen beeindruckenden Kurzfilm zu produzieren. Ergebnis ihrer Arbeit ist das in Cinema 4D produzierte Stück „PERMUTATIONS“, das am 2. Juni auf dem Motion Plus Design Event in Tokyo Weltpremiere feierte.